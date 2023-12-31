Зенкина (Морозова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Морозова) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Морозов Яков Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1866

Муж: Зенкин Иван Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Зенкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1872

Сын: Зенкин Федот Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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