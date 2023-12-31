Зенкина (Морозова) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Морозов Яков Сергеевич
Бракосочетание
12.10.1866
Рождение ребёнка
07.09.1869
Сын: Зенкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Зенкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.02.1872
Отец ребёнка: Зенкин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно