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Зенкин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Зенкин Сергей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1866

Жена: Зенкина Елена Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Зенкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Зенкина Елена Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1872

Сын: Зенкин Федот Иванович

Мать ребёнка: Зенкина Елена Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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