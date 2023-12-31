Зенкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Зенкин Сергей Иванович
Бракосочетание
12.10.1866
Жена: Зенкина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1869
Сын: Зенкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Зенкина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1872
Мать ребёнка: Зенкина Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно