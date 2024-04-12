Микулин Евдоким Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.07.1842 ст.
Отец: Никуличев Тимофей Филиппович
Мать: Дарья Мироновна
Крещение
29.07.1842 ст.
Крестные: Терентий Филиппович Никуличев и Мирона Иванова дочь Евдокия.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
23.01.1862 ст.
Жена: Пелагея Алексеевна
Свидетели: Терентий Филиппов и Антон Тимофеев, Артемий Федоров и Максим Терентьев.
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Миронов Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Сын: Иосип Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.
Сын: Миронов Митрофан Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Сын: Миронов Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.
Дочь: Миронова Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
26.12.1876 ст.
Дочь: Микулина Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Упоминание
20.11.1881 ст.
Крестный отец Григория Михайловича Кряжевого.
Смерть
Неизвестно