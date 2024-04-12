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Микулин Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.07.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1842 ст.

Отец: Никуличев Тимофей Филиппович

Мать: Дарья Мироновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
29.07.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Терентий Филиппович Никуличев и Мирона Иванова дочь Евдокия.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
23.01.1862 ст.

Жена: Пелагея Алексеевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Терентий Филиппов и Антон Тимофеев, Артемий Федоров и Максим Терентьев.
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Миронов Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Миронов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Иосип Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.

Сын: Миронов Митрофан Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Сын: Миронов Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.

Дочь: Миронова Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1876 ст.

Дочь: Микулина Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
20.11.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Григория Михайловича Кряжевого.
Смерть
Неизвестно

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