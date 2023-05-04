Дарья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1833

Муж: Никуличев Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Артемий Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.

Сын: Микулин Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1847 ст.

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
До 1862