Дарья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1833
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Артемий Тимофеевич
Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.
Сын: Микулин Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
12.10.1847 ст.
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Никуличев Тимофей Филиппович
Смерть
До 1862