Мирон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Тимофей Миронович
Мать ребёнка: не указана
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно