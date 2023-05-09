Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Тимофей Миронович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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