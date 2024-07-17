Евдокия Мироновна
Место рождения
Дата рождения10.08.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1823 ст.
Отец: Мирон Иванов
Мать: Матрона Осипова
Крещение
12.08.1823 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать: Тимофея Иевлева дочь Агафья.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно