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Евдокия Мироновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.08.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1823 ст.

Отец: Мирон Иванов

Мать: Матрона Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
12.08.1823 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать: Тимофея Иевлева дочь Агафья.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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