Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1842 ст.
Отец: Алексей Леонтьевич
Мать: Ирина Егоровна
Крещение
06.10.1842 ст.
Крестные: дьячок Федор Иванов Осинин и Софрона Тимофеева Самыличева жена Соломонида Леонтьева.
Бракосочетание
23.01.1862 ст.
Свидетели: Терентий Филиппов и Антон Тимофеев, Артемий Федоров и Максим Терентьев.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Сын: Иосип Евдокимович
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.
Сын: Миронов Митрофан Евдокимович
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Сын: Миронов Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.
Дочь: Миронова Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.12.1876 ст.
Дочь: Микулина Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич
Смерть
Неизвестно