Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Алексеевна

Пелагея Алексеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.10.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1842 ст.

Отец: Алексей Леонтьевич

Мать: Ирина Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
06.10.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: дьячок Федор Иванов Осинин и Софрона Тимофеева Самыличева жена Соломонида Леонтьева.
Бракосочетание
23.01.1862 ст.

Муж: Микулин Евдоким Тимофеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Терентий Филиппов и Антон Тимофеев, Артемий Федоров и Максим Терентьев.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Миронов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Иосип Евдокимович

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.

Сын: Миронов Митрофан Евдокимович

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Сын: Миронов Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.

Дочь: Миронова Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1876 ст.

Дочь: Микулина Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Микулин Евдоким Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close