Селиванова (Шишлова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1920
Дата смерти09.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1920
Отец: Шишлов Георгий
Мать: Шишлова (Зеленова) Фекла
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 14.01.1939
Сын: Селиванов Вадим
Отец ребёнка: Селиванов Виктор
Смерть
09.02.2002
Москва, город федерального значения Москва