Селиванова (Шишлова) Александра 25.02.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанова (Шишлова) Александра

Селиванова (Шишлова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1920

Дата смерти

09.02.2002

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Около 1939 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1920

Отец: Шишлов Георгий

Мать: Шишлова (Зеленова) Фекла

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 14.01.1939

Сын: Селиванов Вадим

Отец ребёнка: Селиванов Виктор

Смерть
09.02.2002
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.