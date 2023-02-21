Емельянова (Максимова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Максимова) Тамара Александровна

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Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

26.06.1926

Дата смерти

17.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Около 1946

Муж: Емельянов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.12.1947

Сын: Емельянов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич

Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич

Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Андижан, Узбекистан
Смерть
17.06.1984
Андижан, Узбекистан
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