Емельянова (Максимова) Тамара Александровна
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения26.06.1926
Дата смерти17.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
18.12.1947
Сын: Емельянов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич
Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
23.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич
Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Василий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Андижан, Узбекистан
Смерть
17.06.1984
Андижан, Узбекистан