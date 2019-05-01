Емельянов Виталий Васильевич
Место рожденияАндижан, Узбекистан
Дата рождения18.12.1947
Дата смерти?.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1947
Андижан, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2019