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Емельянов Виталий Васильевич

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Место рождения

Андижан, Узбекистан

Дата рождения

18.12.1947

Дата смерти

?.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1947

Отец: Емельянов Василий Яковлевич

Мать: Емельянова Тамара Александровна

Андижан, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2019
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