Емельянов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1921
Дата смерти31.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Большевьясский р-н Пенз. губернии
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
18.12.1947
Сын: Емельянов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна
Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
23.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна
Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна
Место жительства
Неизвестно
Андижан, Узбекистан
Смерть
31.12.2003