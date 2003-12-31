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Емельянов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1921

Дата смерти

31.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Большевьясский р-н Пенз. губернии
Бракосочетание
Около 1946

Жена: Емельянова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
18.12.1947

Сын: Емельянов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна

Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна

Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Тамара Александровна

Место жительства
Неизвестно
Андижан, Узбекистан
Смерть
31.12.2003
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