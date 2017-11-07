Фуфачева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1963
Рождение ребёнка
31.10.1983
Дочь: Фуфачева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1984
Сын: Фартовый Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.1986
Дочь: Фуфачева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич