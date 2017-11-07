Фуфачева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачева Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1963

Отец: Свистунов Иван Андреевич

Мать: Свистунова Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
31.10.1983

Дочь: Фуфачева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1984

Сын: Фартовый Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.03.1986

Дочь: Фуфачева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфачев Сергей Николаевич

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