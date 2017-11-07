Свистунова Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова Любовь Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1940

Дата смерти

07.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940

Отец: Рейн Борис Александрович

Мать: Рейн Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
30.05.1960

Дочь: Кутнякова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Свистунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Фуфачева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Свистунов Иван Андреевич

Смерть
07.11.2017
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