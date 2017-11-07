Свистунова Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1940
Дата смерти07.11.2017
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940
Отец: Рейн Борис Александрович
Мать: Рейн Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
30.05.1960
Дочь: Кутнякова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Свистунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Фуфачева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Свистунов Иван Андреевич
Смерть
07.11.2017