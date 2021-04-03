Свистунов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1937
Дата смерти03.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937
Отец: Свистунов Андрей
Мать: Свистунова Мария
Рождение ребёнка
30.05.1960
Дочь: Кутнякова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Свистунова Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Фуфачева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Свистунова Любовь Борисовна
Смерть
03.04.2021