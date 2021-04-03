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Свистунов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1937

Дата смерти

03.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937

Отец: Свистунов Андрей

Мать: Свистунова Мария

Рождение ребёнка
30.05.1960

Дочь: Кутнякова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Свистунова Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Фуфачева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Свистунова Любовь Борисовна

Смерть
03.04.2021
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