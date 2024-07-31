Пантелеев Иван
Место рожденияБорки?
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: Пантелеев Яков
Мать: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Осип
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Григорий
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Сын: Пантелеев Петр
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Смерть
Неизвестно