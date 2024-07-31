Пантелеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Иван

Место рождения

Борки?

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: Пантелеев Яков

Мать: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Осип

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Григорий

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Пантелеев Петр

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Смерть
Неизвестно

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