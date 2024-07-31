Пантелеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Петр

Место рождения

Уборы

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Пантелеев Иван

Мать: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Василий

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Максим

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Андрей

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пантелеева) Авдотья

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Макар

Мать ребёнка: Анисья

Смерть
Неизвестно

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