Пантелеев Петр
Место рожденияУборы
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: Пантелеев Иван
Мать: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Василий
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Максим
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Андрей
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пантелеева) Авдотья
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Макар
Мать ребёнка: Анисья
Смерть
Неизвестно