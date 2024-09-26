Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.04.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Евфимий Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна