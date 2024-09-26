Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

1866 г.р.
1869 г.р.
1872 г.р.
1875 г.р.
1876 г.р.
1879 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1841 ст.

Отец: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Михаил Сергеевич

Мать: Иоаннова-Иванова Соломония Сампсоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1866 ст.

Жена: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.

Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1872 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1879 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Неонила Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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