Яковлева Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Неонила Ивановна

Яковлева Неонила Ивановна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

1866 г.р.
1869 г.р.
1872 г.р.
1875 г.р.
1876 г.р.
1879 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1866 ст.

Муж: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.

Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1872 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1879 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.