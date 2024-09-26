Яковлева Неонила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Сергеев-Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Сын: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Михайлов) Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович
Дочь: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов-Кириллов-Сатонин (Сергеев) Иоанн(Иван) Михайлович