Некрасов Тимофей Иванов 08.09.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.09.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1828

Отец: Некрасов Иван Тимофеев

Мать: Некрасова Марфа Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов-Усанов Нил Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1861

Жена: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1862

Дочь: (Некрасова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1865

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Некрасов-Усанов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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