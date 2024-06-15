Некрасов Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения08.09.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1828
Отец: Некрасов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов-Усанов Нил Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1861
Рождение ребёнка
05.03.1862
Дочь: (Некрасова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
23.04.1865
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Некрасов-Усанов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна
Смерть
Неизвестно