Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
08.02.1861
Рождение ребёнка
05.03.1862
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1865
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно