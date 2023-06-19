Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Марья Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Некрасов Федор Емельянович

Мать: Некрасова Евдокия Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1861

Муж: Некрасов Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
05.03.1862

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1865

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно