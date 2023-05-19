Некрасова (Некрасова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1816
Отец: Некрасов Иван Ефимов
Бракосочетание
30.10.1832
Рождение ребёнка
01.09.1834
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Некрасова Анна Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Некрасова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
28.09.1852
Дочь: Некрасова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
10.10.1856
Сын: Некрасов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ведерникова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно