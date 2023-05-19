Некрасова (Некрасова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.02.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1816

Отец: Некрасов Иван Ефимов

Мать: Некрасова Ефимия Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1832

Муж: Некрасов Федор Емельянович

Рождение ребёнка
01.09.1834

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Петр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Некрасова Анна Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Некрасова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1852

Дочь: Некрасова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1856

Сын: Некрасов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ведерникова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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