Зубарев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Мышкина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Зубарев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Юферева Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Зубарев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Зубарев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зубарев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Рязанцева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Зубарев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домрачева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, с. Вишкиль 1860 г.
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