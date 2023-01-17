Зубарев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Мышкина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Зубарев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Юферева Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Зубарев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Зубарев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Рязанцева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Зубарев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домрачева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, с. Вишкиль 1860 г.