Зубарев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Зубарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Зубарев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Марий Эл, Казанский р-н, с. Казанское
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Зубарев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Зубарев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Августа Николаевна
Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон г. Уржум 1905, с. Казанское 1914
Смерть
1916