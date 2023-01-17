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Зубарев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Зубарев Михаил Федорович

Мать: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Зубарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Зубарев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Зубарев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Марий Эл, Казанский р-н, с. Казанское
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зубарев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Зубарев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Зубарев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Августа Николаевна

Мать ребёнка: Зубарева Софья Аристионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон г. Уржум 1905, с. Казанское 1914
Смерть
1916
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