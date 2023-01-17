Зубарева (Овчинникова) Софья Аристионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Овчинникова) Софья Аристионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Зубарев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Зубарев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Зубарев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Марий Эл, Казанский р-н, с. Казанское
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зубарев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Зубарев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Зубарев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Августа Николаевна

Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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