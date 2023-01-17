Зубарева (Овчинникова) Софья Аристионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Зубарев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Зубарев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Марий Эл, Казанский р-н, с. Казанское
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Зубарев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Зубарев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Августа Николаевна
Отец ребёнка: Зубарев Николай Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно