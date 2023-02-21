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Зубарев Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Зубарев Михаил Федорович

Мать: Зубарева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Зубарев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Зубарев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Зубарев Николай Константинович

Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Слудка Орлов. у. 1911
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