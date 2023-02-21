Зубарев Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Зубарев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Зубарев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Зубарев Николай Константинович
Мать ребёнка: Зубарева Серафима Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Слудка Орлов. у. 1911