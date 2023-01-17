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Яков Андреевич

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Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.12.1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

1693 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1731

Отец: Андрей Кириллович

Мать: Ирина Васильевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
03.12.1731
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1756

Жена: Дарья Федоровна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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