Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1731
Отец: Андрей Кириллович
Мать: Ирина Васильевна
Крещение
03.12.1731
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1756
Жена: Дарья Федоровна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно