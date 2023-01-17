Андрей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смерти27.11.1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1731
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.11.1755
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
27.11.1755