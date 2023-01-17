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Андрей Кириллович

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Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

27.11.1755

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1731

Сын: Яков Андреевич

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
27.11.1755
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
27.11.1755
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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