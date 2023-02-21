Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1731

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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