Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
03.12.1731
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787