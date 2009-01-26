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Геллер (Соколова) Александра Яковлевна

Место рождения

деревня Бакшеево Палкинский район Костромская область

Дата рождения

25.09.1939

Дата смерти

26.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1939

Отец: Соколов Яков Иванович

Мать: Соколова Известно Марковна

Место жительства
?.02.1956
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 23.02.1956 по 26.11.1956
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
должность Няня детский сад №2 при Управлении МВД Н-сиб область
Работа или профессия
С 28.10.1958 по 28.01.1959
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Учебные курсы поваров при свердловском учебном комбинате
Бракосочетание
07.09.1960

Муж: Геллер Евгений Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1961

Дочь: Бессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Геллер Евгений Ильич

Смерть
26.01.2009
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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