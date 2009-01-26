Геллер (Соколова) Александра Яковлевна
Место рождениядеревня Бакшеево Палкинский район Костромская область
Дата рождения25.09.1939
Дата смерти26.01.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1939
Отец: Соколов Яков Иванович
Место жительства
?.02.1956
Работа или профессия
С 23.02.1956 по 26.11.1956
должность Няня детский сад №2 при Управлении МВД Н-сиб область
Работа или профессия
С 28.10.1958 по 28.01.1959
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Учебные курсы поваров при свердловском учебном комбинате
Бракосочетание
07.09.1960
Муж: Геллер Евгений Ильич
Рождение ребёнка
12.12.1961
Дочь: Бессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Геллер Евгений Ильич
Смерть
26.01.2009