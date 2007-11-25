Бессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1961
Дата смерти25.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1961
Отец: Геллер Евгений Ильич
Рождение ребёнка
05.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Вячеслав Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.11.2007