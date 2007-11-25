Бессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна

Бессонова (Геллер) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1961

Дата смерти

25.11.2007

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1961

Отец: Геллер Евгений Ильич

Мать: Геллер Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Вячеслав Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.11.2007