Нуждин Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуждин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Нуждина) Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуждин Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нуждина) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно