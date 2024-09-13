Нуждин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуждин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Игнатий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Ефим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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