(Нуждина) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нуждина) Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1869

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Нуждин Ефим Александрович

Мать: не указана

Смерть
02.01.1869
Васильевка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G97Y-ZNY9?i=956&wc=M554-ZJ4%3A355832301%2C359455001%2C360471001%2C360533301&cc=2072090

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