(Нуждина) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1869
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуждин Ефим Александрович
Мать: не указана
Смерть
02.01.1869
Васильевка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G97Y-ZNY9?i=956&wc=M554-ZJ4%3A355832301%2C359455001%2C360471001%2C360533301&cc=2072090