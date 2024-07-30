Засыпкина (Брунова) Марья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина (Брунова) Марья Осиповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Брунов Осип Андреевич

Мать: Брунова (Веселухина) Елена Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-17л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 19л ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пастухова (Засыпкина) Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 19л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Засыпкин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18об
Рождение ребёнка
1835

Сын: Засыпкин Демид Петрович

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1837

Сын: Засыпкин Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Засыпкин Максим Петрович

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Засыпкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25л
Смерть
Неизвестно

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