Засыпкина (Брунова) Марья Осиповна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330-17л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834 19л ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пастухова (Засыпкина) Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, рев 1834 19л
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, рев 1834 18об
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1837
Сын: Засыпкин Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Засыпкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Засыпкин Петр Никитич
ГАСО, 179-1-213-25л
Смерть
Неизвестно