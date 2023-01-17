Вересов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885 ст.
Образование
1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Образование
С 1908 по 1913
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Физико-математический факультет, агрономическое и естественно-историческое отделение Юрьевского Университета.
Работа или профессия
С ?.08.1913 по ?.06.1914 ст.
Преподаватель Вознесенской гимназии в г.Кутаиси Кутаиской губернии.
Работа или профессия
С ?.08.1914 по ?.09.1915 ст.
Женская и мужская гимназии города Поти Кутаиской губернии. В женской преподавал природоведение, физику, космографию, арифметику, в мужской природоведение.
Работа или профессия
С ?.09.1915 по ?.06.1916
Преподаватель в Кутаисской дворянской гимназии в г.Кутаиси Кутаиской губернии.
Работа или профессия
С ?.08.1916 ст.
Преподаватель в городе Поти Кутаиской губернии.
Работа или профессия
С ?.09.1917 по 1924 ст.
Преподаватель химии, естествознания, технологии красок и технологии волокнистых веществ в художественно-технической школе.
Работа или профессия
С 1924
Преподаватель физики в школе коммунистической молодежи.
Работа или профессия
С 1926
Преподаватель физики и химии в Тотемской опытно-показательной школе.
Работа или профессия
С 1930
Преподаватель химии, физики и биологии в Тотемском лесотехническом техникуме.
Арест
29.08.1937
Обвинение - контрреволюционная деятельность.
Осуждение
10.12.1937
Приговорен Тотемским райотделом НКВД по Вологодской области. Обвинение: Вересов Александр Иванович, сын бывшего смотрителя Тотемского духовного училища, бывший эсер, являлся участником к-р группы, уст... Показать все
Смерть
Неизвестно