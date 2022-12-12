Вересова Александра Викторовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.
Сын: Вересов Агафангел Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.
Дочь: Вересова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.
Сын: Вересов Александр Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Смерть
Неизвестно