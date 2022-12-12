Вересова Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересова Александра Викторовна

Вересова Александра Викторовна

avatar

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Вересов Иван Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.

Сын: Вересов Агафангел Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.

Дочь: Вересова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.

Сын: Вересов Александр Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close