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Вересов Агафангел Иванович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874 ст.

Отец: Вересов Иван Константинович

Мать: Вересова Александра Викторовна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий Госбанка. Надворный Советник.
Работа или профессия
1915
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Переведен в Госбанк Рязани.
Место жительства
1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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