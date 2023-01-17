Вересов Агафангел Иванович
Место рождения
Дата рождения10.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874 ст.
Работа или профессия
До 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий Госбанка. Надворный Советник.
Работа или профессия
1915
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Переведен в Госбанк Рязани.
Место жительства
1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно