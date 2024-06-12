Макаров Ефим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Ефим Константинович

Макаров Ефим Константинович

avatar

Место рождения

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.10.1903 ст.

Дата смерти

Около ?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903 ст.

Отец: Макаров Константин Васильевич

Мать: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1925

Сын: Макаров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1940

Сын: Макаров Валентин Ефимович

Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна

Смерть
Около ?.03.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.