Макаров Ефим Константинович
Место рождения
Дата рождения10.10.1903 ст.
Дата смертиОколо ?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1925
Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.07.1940
Сын: Макаров Валентин Ефимович
Мать ребёнка: Макарова (Никитина) Мария Дмитриевна
Смерть
Около ?.03.1943