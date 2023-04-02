Макарова (Васильева) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873 ст.
Отец: Васильев Степан Никитич
Рождение ребёнка
10.10.1903 ст.
Сын: Макаров Ефим Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич
Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно