Макарова (Васильева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Васильева) Анна Степановна

Макарова (Васильева) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873 ст.

Отец: Васильев Степан Никитич

Мать: Васильева Агафья Марковна

Рождение ребёнка
10.10.1903 ст.

Сын: Макаров Ефим Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close