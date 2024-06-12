Макаров Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти30.08.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
21.07.1902 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1903 ст.
Сын: Макаров Ефим Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Сын: Макаров Семён Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.
Дочь: Макарова Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна
Смерть
30.08.1915 ст.