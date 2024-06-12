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Макаров Константин Васильевич

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Место рождения

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1876

Дата смерти

30.08.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Макаров Василий Матвеевич

Мать: Макарова Пелагея Исаковна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.07.1902 ст.

Жена: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1903 ст.

Сын: Макаров Ефим Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Сын: Макаров Семён Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.

Дочь: Макарова Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Смерть
30.08.1915 ст.
Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

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