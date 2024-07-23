Ордин Гаврила (Гавриил) Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Гаврила (Гавриил) Дорофеевич

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1784

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ордин Дорофей Климович

Мать: Ордина Евдокия Ефимовна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ордин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

д. Татариново
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ордин Спиридон Гаврилович

Мать ребёнка: ?

д. Татариново
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ордин Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: ?

д. Татариново
Смерть
1839
д. Татариново

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