Ордин Гаврила (Гавриил) Дорофеевич
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1784
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ордин Дорофей Климович
Мать: Ордина Евдокия Ефимовна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
д. Татариново
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ордин Спиридон Гаврилович
Мать ребёнка: ?
д. Татариново
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
д. Татариново
Смерть
1839
д. Татариново