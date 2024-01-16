Ордина Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ордин Спиридон Дорофеевич
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ордин Гаврила (Гавриил) Дорофеевич
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Васса Дорофеевна
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново