Ордина Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ордин Спиридон Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ордин Гаврила (Гавриил) Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Васса Дорофеевна

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ордин Яков Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ордин Пётр Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ордин Фёдор Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Дорофей Климович

д. Татариново
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