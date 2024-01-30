Соколова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Людмила
Отец ребёнка: Соколов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Александр
Рождение ребёнка
10.01.1940
Рождение ребёнка
1941
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Александр
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Соколова) Лидия
Отец ребёнка: Соколов Александр
Рождение ребёнка
22.09.1948
Рождение ребёнка
17.12.1951
Дочь: Лядова (Соколова) Татьяна
Отец ребёнка: Соколов Александр
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно