Соколова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Людмила

Отец ребёнка: Соколов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр

Рождение ребёнка
10.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр

Рождение ребёнка
1941

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Александр

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Соколова) Лидия

Отец ребёнка: Соколов Александр

Рождение ребёнка
22.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр

Рождение ребёнка
17.12.1951

Дочь: Лядова (Соколова) Татьяна

Отец ребёнка: Соколов Александр

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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