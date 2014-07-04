Лядова (Соколова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова (Соколова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1951

Дата смерти

04.07.2014

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

1950 г.р.
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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951

Отец: Соколов Александр

Мать: Соколова Антонина

Бракосочетание
24.03.1972

Муж: Лядов Михаил

пос. Дивья Добрянского р-на Пермской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лядов Михаил

Бракосочетание
16.03.1984

Муж: скрыто настройками приватности

г.Пермь
Рождение ребёнка
23.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2014
Причина смерти: болезнь
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