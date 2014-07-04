Лядова (Соколова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1951
Дата смерти04.07.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951
Отец: Соколов Александр
Мать: Соколова Антонина
Бракосочетание
24.03.1972
Муж: Лядов Михаил
пос. Дивья Добрянского р-на Пермской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лядов Михаил
Бракосочетание
16.03.1984
Муж: скрыто настройками приватности
г.Пермь
Рождение ребёнка
23.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2014
Причина смерти: болезнь