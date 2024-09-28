Журавлева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Елена

Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Журавлева девочка

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1986

Сын: Журавлев Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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