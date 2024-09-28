Журавлева Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Журавлева девочка
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1986
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно