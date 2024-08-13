Присекина (Кошкина) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Присекина (Кошкина) Матрена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

05.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кошкин Николай Гавриилович

Мать: Кошкина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1826

Муж: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Присекин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Присекина) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Присекина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Присекина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1846

Сын: Присекин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
17.03.1849

Сын: Присекин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич

Смерть
05.08.1880
Похороны
07.08.1880

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