Присекина (Кошкина) Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти05.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кошкин Николай Гавриилович
Мать: Кошкина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1826
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Присекина) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Присекина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Присекина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1846
Сын: Присекин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1849
Сын: Присекин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Присекин Петр Яковлевич
Смерть
05.08.1880
Похороны
07.08.1880