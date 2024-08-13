Кошкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кошкин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Кошкина) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Присекина (Кошкина) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кошкин Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошкин Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кошкин Прохор Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович

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