Кошкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Кошкина) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Присекина (Кошкина) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кошкин Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Кошкин Николай Гавриилович