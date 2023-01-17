Первушина (Самоцветова) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Самоцветова) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1915

Дата смерти

03.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1935

Сын: Первушин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1937

Сын: Первушин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Первушин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1983
Москва, город федерального значения Москва
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