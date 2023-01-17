Первушина (Самоцветова) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1915
Дата смерти03.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1935
Сын: Первушин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1937
Сын: Первушин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Первушин Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Первушин Георгий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1983
Москва, город федерального значения Москва