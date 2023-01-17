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Первушин Виктор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Первушин Георгий Михайлович

Мать: Первушина Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
15.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2020
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