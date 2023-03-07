Первушин Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1935
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935
Рождение ребёнка
12.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Мосвка, Россия