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Первушин Александр Георгиевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

17.09.1935

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935

Отец: Первушин Георгий Михайлович

Мать: Первушина Елизавета Владимировна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Мосвка, Россия
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